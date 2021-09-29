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    Клаудиньо: Мы здорово начали выступление в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Мальме» Клаудиньо прокомментировал победу в матче 2 тура Лиги чемпионов над «Мальме» (4:0).

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Безусловно, этот гол совершенно особенный для меня. Для меня в принципе исполнением мечты было сыграть в Лиге чемпионов. А сегодня я забил в Лиге чемпионов — это что-то невероятное! Я очень рад, что гол помог команде завоевать первые три очка в этом розыгрыше. Буду стараться продолжать точно так же помогать в каждом матче всем, чем могу. Счастлив, что забил за команду, которая победила.

    Думаю, что усну не скоро — вернусь домой, посмотрю матч, много раз пересмотрю свой гол, поговорю со всей семьей, которая сейчас в Бразилии, обсужу все с друзьями. В общем, дел у меня много, но это никак не убавляет того счастья, которое я испытываю.

    Это результат хорошо проделанной работы. Мы здорово начали выступление в Лиге чемпионов, считаю, что из Лондона должны были увозить очки — мы там прекрасно отыграли. А сегодня — результат налицо, провели игру уверенно с первой минуты и до финального свистка, добились уверенной победы. Плюс — очень помогло, что матч проходил на домашнем стадионе, и поддержка болельщиков вела нас вперед. Продолжим в том же духе и будем стараться побеждать дальше», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

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