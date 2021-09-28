«Лейпциг» — «Брюгге»: счет матча 1:2, обзор голов

Немецкийпотерпел домашнее поражение от бельгийского(1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Форсберг отличной передачей вывел по центру к воротам Кристофера Нкунку, который уверенно реализовал выход один на один. Арбитры сначала отменили гол из-за офсайда, но ВАР отметил, что гол забит правильно.

На 22-й минуте счет сравнялся. Кетеларе слева прорвался к воротам и откатил мяч в центр на Ханса Ванакена, который с десяти метров пробил точно. И в этом эпизоде гол был засчитан только после вмешательства ВАР.

А на 41-й минуте Мата справа навесил на дальнюю штангу ворот «Лейпцига», откуда Кетеларе сделал скидку на Ритса. Матс с линии вратарской площади вколотил мяч в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A РБ Лейпциг — Брюгге 1:2 Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (5'), 1:1 Ханс Ванакен (22'), 1:2 Матс Ритс (41') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Мохамед Симакан (Тайлер Адамс, 80'), Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Норди Мукиэле (Йошко Гвардиол, 46'), Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 46'), Кевин Кампль, Доминик Собослаи (Андре Силва, 58'), Кристофер Нкунку, Юссуф Поульсен (Brian Brobbey, 79'), Эмиль Форсберг Брюгге: Шарль Де Кетеларе (Уэсли, 72'), Ноа Ланг, Ханс Ванакен, Матс Ритс (Руд Вормер, 79'), Kamal Sowah (Игнасе ван дер Бремпт, 68'), Эдуард Соболь (Федерико Рикка, 80'), Eder Alvarez, Stanley N'Soki, Jack Hendry, Клинтон Мата, Симон Миньоле Предупреждения: Eder Alvarez (87'), Симон Миньоле (90 + 6')

Группа А: 1. ПСЖ — 4 очка; 2. «Брюгге» — 4; 3. «Манчестер Сити» — 3; 4. «Лейпциг» — 0.

В следующем матче ПСЖ 19 октября сыграет на своем поле против «Лейпцига», а «Ман Сити» на своем поле примет «Брюгге».