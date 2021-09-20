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    Кафанов — о вызванных вратарях: Такой Сафонов сборной России нужен

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе в пользу пяти голкиперов, которые попали в расширенный список национальной команды на отборочные матчи к ЧМ-2022.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    В расширенном списке сборной оказалось 5 голкиперов: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар») и Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).

    «Причины невызова Максименко? Разница между вратарями, которых вызвали в сентябре и сейчас — незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно.

    Они находятся в поле зрения сборной и тренерского штаба. Нам сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно.

    Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с "Рубином" и "Локомотивом". Ещё после "Рубина" позвонил Матвею и сказал ему: "Такой Сафонов сборной нужен".

    Хотел включить в расширенный список ещё и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей.

    В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много.

    Лунёв? К сожалению, ему пока не дали шанса проявить себя в "Байере". Но окончательный список вратарей будет после 9-го тура РПЛ. Ещё пройдёт несколько игр, чтобы сделать выбор.

    Крицюк был кандидатом ещё на первый сбор. Я смотрел все его матчи в Португалии. Именно игрой в Португалии он заслужил сегодняшний вызов. Сейчас он подтверждает свой уровень.

    Смущает только то, что сменил три клуба за достаточно короткий срок. Вопрос, как пройдёт его адаптация в "Зените", но пока у него всё идёт неплохо», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

    8 октября в отборочном матче к чемпионату мира сборная России примет Словакию, а затем на выезде сыграют со Словенией (11 октября).

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