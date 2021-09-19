«Нижний Новгород» и «Арсенал» огласили составы

Футболисты «Арсенала» Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 16:30 мск.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Козлов, Бумаль, Калинский, Эннин, Балай, Сулейманов.
Запасные: Анисимов, Синицын, Пигаев, Горбунов, Могилевец, Шарипов, Сапета, Берковский, Галаджан, Косарев, Ткачук.
«Арсенал»: Коченков, Степанов, Беляев, Суханов, Новосельцев, Кангва, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Хлусевич, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Бернстрем, Довбня, Камболов, Давиташвили, Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие, Луценко.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.