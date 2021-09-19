«Нижний Новгород» и «Арсенал» огласили составы

«Нижний Новгород» и тульский «Арсенал» огласили составы на матч на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 16:30 мск.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Козлов, Бумаль, Калинский, Эннин, Балай, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Синицын, Пигаев, Горбунов, Могилевец, Шарипов, Сапета, Берковский, Галаджан, Косарев, Ткачук.

«Арсенал»: Коченков, Степанов, Беляев, Суханов, Новосельцев, Кангва, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Хлусевич, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Бернстрем, Довбня, Камболов, Давиташвили, Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие, Луценко.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.