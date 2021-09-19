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    Жуану Феликсу грозит длительная дисквалификация

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    Мадридский «Атлетико» не смог обыграть «Атлетик» из Бильбао в матче 5-го тура чемпионата Испании (0:0).

    Жуан Феликс
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    Жуан Феликс

    Нападающий «матарсников»« Жуан Феликс неудачно вышел на замену в данном поединке. Он был удален с поля во втором тайме, получив две желтые карточки в течение одной минуты.

    Второе предупреждение форвард получил за неспортивное поведение. Португалец показал судье Хесусу Хилю Мансано характерный жест, приложив указательный палец к виску, после чего бы удален. Также он несколько раз назвал арбитра сумасшедшим.

    Теперь буяну грозит бан от 4 до 12 матчей, сообщает Mundo Deportivo.

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