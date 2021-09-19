Жуану Феликсу грозит длительная дисквалификация

Жуан Феликс Фото: globallookpress.com
Нападающий «матарсников»« Жуан Феликс неудачно вышел на замену в данном поединке. Он был удален с поля во втором тайме, получив две желтые карточки в течение одной минуты.
Второе предупреждение форвард получил за неспортивное поведение. Португалец показал судье Хесусу Хилю Мансано характерный жест, приложив указательный палец к виску, после чего бы удален. Также он несколько раз назвал арбитра сумасшедшим.
Теперь буяну грозит бан от 4 до 12 матчей, сообщает Mundo Deportivo.