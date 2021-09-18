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    «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном

    «Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Классон на левом фланге успешно сыграл в отборе и выполнил передачу на Сперцяна, который технично ушёл от двух соперников и в штрафной прострелил на Кабелла, а тот в касание пробил в дальний угол — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

    Спустя три минуты Сперцян дальним навесом нашёл Кабелла на правом фланге. Реми обработал мяч, сместился к воротам вдоль лицевой линии и покатил под удар Ильину, который опередил Лысцова и послал мяч в сетку.

    На 65-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Нижич рукой врезал Сперцяну по голове в центре поля и получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Реми Кабелла (41'), 0:2 Владимир Ильин (44') Ахмат: Виталий Гудиев, Виталий Лысцов (Владислав Карапузов, 46'), Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Дарко Тодорович (Ризван Уциев, 21'), Даниил Уткин (Александр Пуцко, 69'), Артём Тимофеев, Игорь Коновалов, Марат Быстров, Artem Arhipov (Лечи Садулаев, 46'), Мохамед Конате (Senin Sebai, 46') Краснодар: Владимир Ильин, Виктор Классон, Эдуард Сперцян (Дмитрий Стоцкий, 89'), Реми Кабелла (Irakliy Manelov, 89'), Юрий Газинский, Nikita Krivtsov, Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич (Егор Сорокин, 66'), Daniil Kornyushin (Тонни Триндаде Вильена, 86'), Матвей Сафонов Предупреждения: Эдуард Сперцян (23'), Зоран Нижич (55'), Зоран Нижич (66'), Кристиан Рамирес (68'), Daniil Kornyushin (80')

    «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут 11-ми (9 очков).

    В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Сочи», а «Ахмат» отправится в гости к «Ростову». Обе встречи запланированы на 26 сентября.

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