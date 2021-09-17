Стал известен чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона

«Манчестер Юнайтед» понес чистый убыток в размере 92,2 миллиона фунтов стерлингов за экономический год, завершившийся 30 июня 2021 года, сообщает The Guardian.

Это почти на 60 миллионов фунтов больше, чем в предыдущем финансовом году.

Выручка клуба за отчетный период упала с 509 до 494,1 миллиона фунтов. При этом чистый долг клуба снизился с 474,1 до 419,5 миллиона фунтов.

«Если анализировать наши финансовые показатели, нет никаких сомнений в том, что эти 12 месяцев были одними из самых сложных в истории клуба.

Хотя экономические последствия пандемии очевидны, очевидна и наша неизменная сила. Все, что связан с клубом, могут гордиться стойкостью, которую мы продемонстрировали в эти трудные времена», — заявил вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.