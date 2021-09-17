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    Стал известен чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона

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    «Манчестер Юнайтед» понес чистый убыток в размере 92,2 миллиона фунтов стерлингов за экономический год, завершившийся 30 июня 2021 года, сообщает The Guardian.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    Это почти на 60 миллионов фунтов больше, чем в предыдущем финансовом году.

    Выручка клуба за отчетный период упала с 509 до 494,1 миллиона фунтов. При этом чистый долг клуба снизился с 474,1 до 419,5 миллиона фунтов.

    «Если анализировать наши финансовые показатели, нет никаких сомнений в том, что эти 12 месяцев были одними из самых сложных в истории клуба.

    Хотя экономические последствия пандемии очевидны, очевидна и наша неизменная сила. Все, что связан с клубом, могут гордиться стойкостью, которую мы продемонстрировали в эти трудные времена», — заявил вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

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