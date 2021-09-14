«Вильярреал» — «Аталанта»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 6-й минуте усилиями Ремо Фройлера, которому ассистировал Дуван Сапата.

«Желтая субмарина» отыгралась на 39-й минуте благодаря голу Ману Тригероса. На 73-й минуте отличился Арно Груневелд с передачи Жерара Морено и принес хозяевам минимальный перевес.

На 79-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук, который спустя всего четыре минуты отметился результативной передачей на Робина Госенса, установившего окончательный результат.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Вильярреал — Аталанта 2:2 Голы: 0:1 Ремо Фройлер (6'), 1:1 Ману Тригерос (39'), 2:1 Arnaut Danjuma (73'), 2:2 Робин Гозенс (83') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Марио Гаспар, 88'), Даниэль Парехо, Этьен Капу (Франсис Коклен, 60'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 60'), Херар Морено, Булайе Диа (Arnaut Danjuma, 61'), Йереми Пино (Альберто Морено, 72') Аталанта: Дуван Сапата (Йосип Иличич, 70'), Маттео Пессина (Алексей Миранчук, 79'), Руслан Малиновский (Марио Пашалич, 71'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 70'), Давиде Дзаппакоста, Берат Джимсити (Мерих Демирал, 61'), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: Мартен де Рон (24'), Этьен Капу (55'), Херар Морено (65'), Йереми Пино (72'), Франсис Коклен (76'), Франсис Коклен (84')

Во втором туре «Вильярреал» на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Аталанта» у себя дома встретится с «Янг Бойз».