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    «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти

    «Севилья» — «Зальцбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Испанская «Севилья» на своем поле сыграла вничью с австрийским «Ред Булл Зальцбургом» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Счет на 21-й минуте открыли гости — пенальти в ворота «Севильи» реализовал Лука Сучич. На 42-й минуте Иван Ракитич, также с «точки», сравнял счет.

    Отметим, что всего в ворота испанского клуба в первом тайме было назначено три одиннадцатиметровых, но Карим Адейеми на 13-й минуте и Сучич на 37-й не сумели реализовать свои удары.

    На 51-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку полуяил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Севилья — Зальцбург 1:1
    Голы: 0:1 Luka Sucic (пенальти) (21'), 1:1 Иван Ракитич (пенальти) (42') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас (Gonzalo Montiel, 88'), Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 46'), Фернандо, Иван Ракитич (Рафаэль Мир Висенте, 66'), Сусо (Лукас Окампос, 46'), Юссеф Эн-Несири, Алехандро Гомес (Эрик Ламела, 58') Зальцбург: Karim Adeyemi (Ноа Окафор, 80'), Benjamin Sesko (Chukwubuike Adamu, 67'), Nicolas Seiwald (Николас Капальдо, 80'), Мохамед Камара, Бренден Ааронсон, Luka Sucic, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер (Kamil Piatkowski, 51'), Умар Соле, Расмус Кристенсен, Филипп Кён Предупреждения: Диего Карлос (13'), Nicolas Seiwald (15'), Юссеф Эн-Несири (26'), Юссеф Эн-Несири (50'), Иван Ракитич (66'), Томас Делейни (82'), Хесус Навас (84'), Николас Капальдо (85'), Мохамед Камара (90 + 4'), Ноа Окафор (90 + 5')

    Во втором туре, которые пройдет 29 сентября «Севилья» проведет выездную игру с «Вольфсбургом», а «Зальцбург» примет «Лилль».

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