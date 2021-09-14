«Челси» — «Зенит»: прогноз, составы и коэффициенты

Стали известны составы «Челси» и «Зенита» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы H пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 мск.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джейс, Алонсон, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Лукаку.

Запасные: Кепа, Бергстрем, Чилуэлл, Т.Силва, Сарр, Сауль, Баркли, Хадсон-Одои, Чалоба, Хаверц, Лофтус-Чик, Вернер.

«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Дзюба.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.31, на успех «Зенита» — 20.00, на ничью — 7.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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