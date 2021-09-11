Нуну Эшпириту Санту: Мало владели мячом и допускали много ошибок

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал выездное поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.

«Мы не показали хорошей игры. Я знал, что здесь будет трудно, но сегодня мы выступили не так, как делали это раньше. Честно говоря, я считаю, что мы должны играть намного лучше.

У нас возникло множество проблем в ходе игры. Это был непростой день для парней, а когда мы оказались в меньшинстве, все стало намного сложнее. Мы должны это проанализировать, нам предстоит много работы.

Мы создали недостаточно моментов, мало владели мячом, допускали ошибки. Есть много вещей, над которыми нам нужно будет поработать», — цитирует Нуну официальный сайт «Тоттенхэма».