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    Нуну Эшпириту Санту: Мало владели мячом и допускали много ошибок

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал выездное поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.

    Нуну Эшпириту Санту
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    Нуну Эшпириту Санту

    «Мы не показали хорошей игры. Я знал, что здесь будет трудно, но сегодня мы выступили не так, как делали это раньше. Честно говоря, я считаю, что мы должны играть намного лучше.

    У нас возникло множество проблем в ходе игры. Это был непростой день для парней, а когда мы оказались в меньшинстве, все стало намного сложнее. Мы должны это проанализировать, нам предстоит много работы.

    Мы создали недостаточно моментов, мало владели мячом, допускали ошибки. Есть много вещей, над которыми нам нужно будет поработать», — цитирует Нуну официальный сайт «Тоттенхэма».

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