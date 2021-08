«ПСЖ» уже нашел замену для Мбаппе

Нападающий «Эвертона»может перейти вдо закрытия трансферного окна.

По информации журналиста ESPN Педро Алмейды, агенты бразильского футболиста в четверг прибыли в Париж на переговоры с «ПСЖ».

В парижском клубе рассматривают Ришарлисона в качестве замены для Килиана Мбаппе, который в ближайшие дни может перейти в мадридский «Реал».

Pombo na França? Agentes de Richarlison já estão em Paris para conversar com o PSG. Dirigentes do clube aguardam oficialização de Mbappé-Real (prevista para a manhã desta sexta) para avançar no papo com o brasileiro. Everton-ING já ciente da situação. https://t.co/oGV646fbPa