Мандрыкин: На Евро должен был играть Гильерме

Бывший вратарь ЦСКАпрокомментировал игру голкиперов сборной России на Евро-2020.

В первом матче группового этапа против Бельгии (0:3) ворота сборной России защищал Антон Шунин. В двух следующих играх основным вратарем был Матвей Сафонов.

«Обычно на больших турнирах после первого же матча вратаря не меняют. Разве что в случае форс-мажора. Поскольку Черчесов свое решение не объяснил, можем лишь догадываться, почему Шунин сел на лавку. С Бельгией ничего криминального он не совершил.

Пока рано говорить, надолго ли Сафонов основной вратарь сборной. С финнами у него работы не было, а с датчанами отыграл неплохо, выручил несколько раз. Но счет-то — 1:4.

Кто сильнее — Шунин или Сафонов? Гильерме! Я вообще не понял, почему его даже в заявке не оказалось. Возможно, на него не рассчитывали как на первого номера, вот и решили не вызывать. Хотя он великолепно провел отборочный цикл, в "Локомотив" тоже смотрелся надежно. И в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Да, в конце прошлого года спада не избежал, но весной снова был хорош. На мой взгляд, на Евро должен был играть Гильерме.

Если выбирать между Шуниным и Сафоновым, то, скажем так, мне больше импонирует игра Сафонова. Часто выручает в сложных ситуациях. Иногда такие мячи вытаскивает, что поражаешься!

Дюпин — тоже неплохой вратарь. Пока ему в сборной шанса не давали, но сбрасывать со счетов Дюпина точно не стоит. Во многом благодаря его спасениям "Рубин" в прошлом сезоне взлетел на четвертое место», — приводит слова Мандрыкина «Спорт-Экспресс».