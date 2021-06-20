Пейдж: Все видели, на что способна сборная Италии

Главный тренер сборной Уэльсаподелился ожиданиями от поединка заключительного тура группового этапа Евро-2020 с Италией.

«Сборная чувствует себя великолепно. Команда демонстрирует единство на протяжении всего турнира, и эмоции после победы над Турцией были что надо. Что касается Италии, то игра будет очень тяжелой. Выход в следующий раунд означает все для нас, для игроков и для болельщиков.

Мы все видели, на что способна сборная Италии, какую статистику она демонстрирует в нападении. Мы будем к этому готовы. Мы и сами можем быть опасными, и это должно сделать матч зрелищным», — цитирует Пейджа пресс-служба УЕФА.

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Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск.