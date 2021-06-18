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    Талалаев: Встреча с Россией для Дании — это матч десятилетия

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 3-го тура Евро-2020 между сборными России и Дании.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Россияне в первых турах проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0), а датчане проиграли обеим командам (1:2 и 0:1 соответственно).

    «Сейчас главное — атмосфера в команде, в команде все спокойны и уравновешены.

    Сделана половина дела, для Дании это матч десятилетия, нам нужно набирать очки и идти дальше в чемпионате Европы.

    Убежден, что сыграем в пять защитников, Дания умеет играть в футбол, мы в этом убедились. Дзюба в атаке безальтернативен, ребята знают, как играть на него», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

    Матч Россия–Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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