Талалаев: Встреча с Россией для Дании — это матч десятилетия

Главный тренер «Ахмата»высказался о предстоящем матче 3-го тура Евро-2020 между сборными России и Дании.

Россияне в первых турах проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0), а датчане проиграли обеим командам (1:2 и 0:1 соответственно).

«Сейчас главное — атмосфера в команде, в команде все спокойны и уравновешены.

Сделана половина дела, для Дании это матч десятилетия, нам нужно набирать очки и идти дальше в чемпионате Европы.

Убежден, что сыграем в пять защитников, Дания умеет играть в футбол, мы в этом убедились. Дзюба в атаке безальтернативен, ребята знают, как играть на него», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Матч Россия–Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.