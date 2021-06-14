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    Фернандес призвал не хоронить сборную России

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    Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал об обстановке в команде.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Все хорошо.

    Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить.

    Меня назвали лучшим игроком нашей команды против Бельгии? Мне надо дальше работать, чтобы быть лучше. А с оценкой того, что я был лучшим, я не согласен.

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    В футболе нет команд, с кем просто играть. Удивлен, что Финляндия выиграла у Дании. У нас все матчи будут сложные, всех надо уважать. Больше всего общаюсь с Черышевым, но все в команде мои друзья. В свободное время смотрю сериалы и фильмы в номере», — приводит Фернандеса «Чемпионат».

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