Сборнаяпо футболу установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв командесо счетом 0:3.

Как сообщает портал Gracenote Live, это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории Евро.

😔 — Russia's🇷🇺 3-0 defeat against Belgium🇧🇪 is the biggest losing margin for a nation playing at home in the history of the EUROs. #EURO2020 #BELRUS