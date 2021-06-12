Мур: Было бы круто победить, но ничья тоже важна для Уэльса

Форвард «Кардифф Сити» сравнял счет в матче на 74-й минуте.
«Лично я доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения.
Всегда плохо быть отыгрывающейся командой, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. И это большой плюс для команды.
Было тяжело, но мы ждали этого. Это был важный момент для меня, и я наслаждался им каждую секунду», — сказал игрок в интервью BBC Sport.
В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).
В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.
🏴 Four of Kieffer Moore's six goals for Wales in all competitions have been headers ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/QbLJnrfcFv— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021