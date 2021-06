Мур: Было бы круто победить, но ничья тоже важна для Уэльса

Нападающий сборной Уэльсаподелился впечатлениями после ничьей с Швейцарией (1:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

Форвард «Кардифф Сити» сравнял счет в матче на 74-й минуте.

«Лично я доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения.

Всегда плохо быть отыгрывающейся командой, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. И это большой плюс для команды.

Было тяжело, но мы ждали этого. Это был важный момент для меня, и я наслаждался им каждую секунду», — сказал игрок в интервью BBC Sport.

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Four of Kieffer Moore's six goals for Wales in all competitions have been headers ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/QbLJnrfcFv