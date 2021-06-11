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    Джикия: Миранчук физически окреп в «Аталанте»

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    Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о составе команды перед Евро-2020.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Главный наш козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши "легионеры". Я имею в виду Головина, Миранчука и Черышева.

    Если сравнивать Головина, Миранчука и Черышева с самими собой пятилетней давности, прогресс очевиден. Они играют в европейских топ-лигах, и когда такие футболисты приезжают в сборную — это добавляет команде уровня.

    Миранчук физически окреп. Во время сборов краем глаза смотрел на его действия, игру, подготовку. Видно, что это совершенно другой Алексей, нежели чем он был несколько лет назад. Миранчук — большой молодец.

    Признаюсь, за ним чуть больше слежу, потому что итальянский чемпионат мне немного ближе. Когда он забил первые пару мячей, писал ему, поздравлял, затем перестал, потому что стал забивать еще чаще (смеется).

    Переживаю за него, как и за всех остальных наших ребят. Они молодцы», — сказал Джикия «Российской газете».

    Сборные Бельгии и России сыграют 12 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

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