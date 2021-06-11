«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в своей истории

Эмилиано Буэндиа Фото: globallookpress.com
24-летний аргентинец подписал контракт с бирмингемцами на пять лет.
По информации британских СМИ, «Астон Вилла» заплатит «Норвичу» за Буэндию 33 миллиона фунтов + 7 миллионов фунтов в качестве бонусов. Таким образом, этот трансфер стал рекордным в истории бирмингемской команды.
It's official: @EM10Buendia is an Aston Villa player! 🙌#WelcomeEmi— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2021
В минувшем сезоне Эмилиано провел 39 матчей в Чемпионшипе, забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.