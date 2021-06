«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в своей истории

на официальном сайте сообщила о переходе полузащитника

24-летний аргентинец подписал контракт с бирмингемцами на пять лет.

По информации британских СМИ, «Астон Вилла» заплатит «Норвичу» за Буэндию 33 миллиона фунтов + 7 миллионов фунтов в качестве бонусов. Таким образом, этот трансфер стал рекордным в истории бирмингемской команды.

It's official: @EM10Buendia is an Aston Villa player! 🙌#WelcomeEmi