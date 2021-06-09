«Барселона» планирует продать восемь игроков

Филиппе Коутиньо Фото: globallookpress.com
Каталонский клуб ради сокращения зарплатной ведомости готов продать ряд игроков. В первую очередь, речь идет о Филиппе Коутиньо и Самюэле Умтити.
Также в планы «Барселоны» больше не входят Карлес Аленья, Мартин Брэйтвэйт, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо и Матеус Фернандес.
Кроме того, не исключено, что в другом клубе продолжит карьеру Франсишку Тринкау.
Отмечается, что часть игроков, в том числе Умтити, не хотят уходить из «Барселоны».
Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Рональд Куман продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.