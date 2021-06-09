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    «Барселона» планирует продать восемь игроков

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    «Барселону» этим летом могут покинуть восемь футболистов, сообщает Diario Sport.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    Каталонский клуб ради сокращения зарплатной ведомости готов продать ряд игроков. В первую очередь, речь идет о Филиппе Коутиньо и Самюэле Умтити.

    Также в планы «Барселоны» больше не входят Карлес Аленья, Мартин Брэйтвэйт, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо и Матеус Фернандес.

    Кроме того, не исключено, что в другом клубе продолжит карьеру Франсишку Тринкау.

    Отмечается, что часть игроков, в том числе Умтити, не хотят уходить из «Барселоны».

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    • Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Рональд Куман продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

    В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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