«Барселона» планирует продать восемь игроков

этим летом могут покинуть восемь футболистов, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб ради сокращения зарплатной ведомости готов продать ряд игроков. В первую очередь, речь идет о Филиппе Коутиньо и Самюэле Умтити.

Также в планы «Барселоны» больше не входят Карлес Аленья, Мартин Брэйтвэйт, Миралем Пьянич, Хуниор Фирпо и Матеус Фернандес.

Кроме того, не исключено, что в другом клубе продолжит карьеру Франсишку Тринкау.

Отмечается, что часть игроков, в том числе Умтити, не хотят уходить из «Барселоны».

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Рональд Куман продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.