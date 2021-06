Гол Ламелы признан лучшим в АПЛ в сезоне 2020/21

Гол нападающего «Тоттенхэма»признан лучшим в английской Премьер-лиге в сезоне 2020/21, сообщает официальный сайт турнира.

Речь идет о томном ударе аргентинца в 28-м туре, когда его команда встречалась с «Арсеналом».

На 33-й минуте форвард принял мяч в чужой штрафной и ударом рабоной отправил его в дальний от себя угол ворот.

Utterly sensational 🤯@ErikLamela’s audacious rabona goal is your 2020/21 @BudFootball Goal of the Season 🔥#PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L