Источник: Конте не возглавит «Тоттенхэм»

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
По данным источника, английский клуб больше не заинтересован в его приглашении.
Одна из причин — у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах «шпор», поэтому он планировал отклонить предложение клуба.
В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.