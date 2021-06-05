Источник: Конте не возглавит «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Интера»не возглавит лондонский сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

По данным источника, английский клуб больше не заинтересован в его приглашении.

Одна из причин — у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах «шпор», поэтому он планировал отклонить предложение клуба.

В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.