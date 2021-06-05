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    Источник: Конте не возглавит «Тоттенхэм»

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    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте не возглавит лондонский «Тоттенхэм», сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    По данным источника, английский клуб больше не заинтересован в его приглашении.

    Одна из причин — у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

    Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах «шпор», поэтому он планировал отклонить предложение клуба.

    В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.

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