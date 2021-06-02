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    Семин: Жаль, что в состав сборной не попал Захарян

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об окончательном составе сборной России на чемпионат Европы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Думаю, что у Черчесова есть свое мнение на этот состав. Он провел с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно.

  • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
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    • Единственное, что лично мне жалко — по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком.

    А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ранее покинул расположение сборной России из-за бактериальной ангины.

    Из расширенного списка в заявку также не попали вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»).

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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