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    Анчелотти прокомментировал свой уход из «Эвертона»

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    Новый наставник «Реала» Карло Анчелотти эмоционально попрощался с «Эвертоном» после того, как покинул клуб, чтобы возглавить «сливочных».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Ранее стало известно, что 61-летний специалист заключил с испанской командой трехлетний контракт.

    «Я бы хотел поблагодарить "Эвертон", моих игроков и болельщиков за то, что дали мне возможность управлять этим фантастическим клубом.

    Я решил уйти, так как передо мной появился новый вызов в команде, которая всегда была в моем сердце — в мадридском "Реале".

    Я покидаю "Эвертон", захватив с собой те невероятные моменты, которые мы пережили вместе, и желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего», — написал Анчелотти на своей странице в твиттере.

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