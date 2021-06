Анчелотти прокомментировал свой уход из «Эвертона»

Новый наставник «Реала»эмоционально попрощался спосле того, как покинул клуб, чтобы возглавить «сливочных».

Ранее стало известно, что 61-летний специалист заключил с испанской командой трехлетний контракт.

«Я бы хотел поблагодарить "Эвертон", моих игроков и болельщиков за то, что дали мне возможность управлять этим фантастическим клубом.

Я решил уйти, так как передо мной появился новый вызов в команде, которая всегда была в моем сердце — в мадридском "Реале".

Я покидаю "Эвертон", захватив с собой те невероятные моменты, которые мы пережили вместе, и желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего», — написал Анчелотти на своей странице в твиттере.

I leave taking with me all the amazing moments we have experienced together and wish the Club and fans all the best. pic.twitter.com/69kErk9u8J