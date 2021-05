Кристиан Ромеро — лучший защитник прошедшего сезона в Серии А

Игрок «Аталанты»назван лучшим защитником сезона в Серии А.

В этом сезоне чемпионата Италии Ромеро провел 31 поединок, в период которых оформил 2 гола и две голевые передачи.

