Крал вошел в окончательную заявку сборной Чехии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Чехии огласил окончательный состав на предстоящий Евро-2020.

В заявке значатся имена 25 игроков. Еще одно место зарезервировано за Ондржеем Куделой, который находится в ожидании решения УЕФА по его апелляции на запрет выступлений из-за расизма.

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Иржи Павленко («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»).

Защитники: Ян Борил («Славия» Прага), Якуб Брабец («Виктория»), Ондржей Целуштка («Спарта»), Владимир Цоуфаль («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Томаш Калас («Бристоль»), Алеш Матею («Брешия»), Дэвид Зима («Славия» Прага)

Полузащитники: Антонин Барак («Верона»), Владимир Дарида («Герта»), Адам Гложек («Спарта»), Томаш Голеш («Славия» Прага), Якуб Янкто («Сампдория»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст («Славия» Прага), Якуб Пешек («Слован»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Петр Шевчик («Славия» Прага)

Нападающие: Михаэль Крменчик (ПАОК), Томаш Пехарт («Легия»), Патрик Шик («Байер»), Матей Выдра («Бернли»).