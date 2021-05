Стал известен предварительный состав сборной Англии на Евро-2020

Главный тренер сборнойГарет Саутгейт назвал предварительный состав команды на чемпионат Европы.

В список вошли 33 футболиста. В итоговой заявке будет 26 человек.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Англия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.

