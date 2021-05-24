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    Мальдини: «Милан» никогда не сомневался в Пиоли

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    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о выходе команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Не думаю, что кто-то может скажет, что мы не заслужили этого. Особенно глядя на то, как мы боролись весь сезон. Мы самая молодая команда в высшем дивизионе Италии. Нам пришлось уменьшить зарплатный фонд платы и проявить творческий подход. Клуб оказал поддержку, игроки и тренер проделали фантастическую работу. У нас появился менталитет, согласно которому нам не может быть оправданий, и в этом был наш секрет.

    На самом деле, мы никогда не сомневались в Пиоли в этом сезоне. Не будем забывать, с чего мы начали — проиграли со счетом 0:5 в Бергамо, где сегодня победили.

    Это должна быть не финишная черта, а позиция для старта. Мы счастливы, но "Милан" должен быть стабильным участником Лиги чемпионов, чтобы мы могли конкурировать с другими клубами в финансовом плане», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

    В заключительном туре «россонери» обыграли «Аталанту» (2:0) и заняли итоговое второе место.

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