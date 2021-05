Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити»признан лучшим тренером сезона по версии Ассоциацией менеджеров АПЛ.

В списке претендентов также были Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

«Я счастлив, что мне удалось взять эту награду, но это стало возможным лишь благодаря тому, что я окружен высочайшими профессионалами.

Мои футболисты выглядели фантастически. Их преданность игре и профессионализм не вызывали сомнений, особенно в самом тяжелом сезоне, который у нас когда-либо был.

Мой штаб также заслуживает самой высокой оценки. Я очень счастлив работать с командой людей, готовых каждый день отдавать все ради того, чтобы "Манчестер Сити" становился еще сильнее», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к третьему титулу английской Премьер-лиги за четыре сезона, опередив ближайших соперников — «Манчестер Юнайтед» — на 12 очков.

Также команда взяла четвертый подряд Кубок английской лиги и впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где 29 мая в Порту встретится с лондонским «Челси».

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆

View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr