Барбоза: В смысле стрессоустойчивости Витория готов к «Спартаку»

Португальский агентсчитает, что новый главный тренер «Спартака»сможет справиться с давлением в московском клубе.

Напомним. 51-летний португальский специалист подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

«Это сравнимо с тем, что было у Руя Витории в "Бенфике". И Руй Витория очень хорошо справлялся с давлением болельщиков, прессы и руководства. Это не мешало ему выигрывать титулы.

Болельщики "Бенфики" и сегодня вспоминают его добрым словом. Думаю, что в смысле стрессоустойчивости он готов к "Спартаку".

К тому же в португальских клубах Руй Витория привык работать с людьми разных национальностей. Это упростит ему работу в "Спартаке".

Сейчас большинство футболистов говорит по-английски, так что между Руем и командой не должен вырасти языковой барьер», — сказал Барбоза «Матч ТВ».