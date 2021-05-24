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    Барбоза: В смысле стрессоустойчивости Витория готов к «Спартаку»

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    Португальский агент Паулу Барбоза считает, что новый главный тренер «Спартака» Руй Витория сможет справиться с давлением в московском клубе.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Напомним. 51-летний португальский специалист подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

    «Это сравнимо с тем, что было у Руя Витории в "Бенфике". И Руй Витория очень хорошо справлялся с давлением болельщиков, прессы и руководства. Это не мешало ему выигрывать титулы.

    Болельщики "Бенфики" и сегодня вспоминают его добрым словом. Думаю, что в смысле стрессоустойчивости он готов к "Спартаку".

    К тому же в португальских клубах Руй Витория привык работать с людьми разных национальностей. Это упростит ему работу в "Спартаке".

    Сейчас большинство футболистов говорит по-английски, так что между Руем и командой не должен вырасти языковой барьер», — сказал Барбоза «Матч ТВ».

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