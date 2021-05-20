Глава РЖД: Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует некоторым требованиям

Домашний стадион московскогоустарел и требует устранения ряда выписанных ранее предписаний, заявил глава РЖД

Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники».

«Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный.

На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям.

Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причем в хорошем доме.

Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем», — цитирует Белозерова «Интерфакс».

Функционер также отметил, что планов по застройке жильем территории стадиона нет.