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    Глава РЖД: Стадион «Локомотива» уже старый и не соответствует некоторым требованиям

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    Домашний стадион московского «Локомотива» устарел и требует устранения ряда выписанных ранее предписаний, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

    Стадион «Локомотива»
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    Стадион «Локомотива»

    Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники».

    «Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный.

    На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

    Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям.

    Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причем в хорошем доме.

    Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем», — цитирует Белозерова «Интерфакс».

    Функционер также отметил, что планов по застройке жильем территории стадиона нет.

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