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    «Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел на третье место в Серии А

    «Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» в выездном матче 37-го тура итальянской Серии А обыграл «Фиорентину» — 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Неаполитанцы открыли счет на 57-й минуте, когда Лоренцо Инсинье не забил пенальти, но тут же воспользовался отскоком от вратаря и поразил цель.

    Спустя десять минут гости удвоили свое преимущество. Петр Зелиньски точно пробил с линии штрафной после передачи Инсинье.

    Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Наполи 0:2
    Голы: 0:1 Лоренцо Инсинье (57'), 0:2 Пётр Зелиньски (67') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Кристиано Бираги (Игор де Пауло, 66'), Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 77'), Гаэтано Кастровилли (Валентин Эйссерик, 66'), Лоренцо Венути, Эрик Пульгар, Франк Рибери (Кристиан Куаме, 83'), Душан Влахович Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Амир Ррахмани, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко, Фабиан, Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 76'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 77'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 84') Предупреждения: Амир Ррахмани (21'), Никола Миленкович (31'), Франк Рибери (43'), Мартин Касерес (49'), Эльсеид Хюсай (52'), Гаэтано Кастровилли (61'), Никита Контини (68'), Херман Песселья (80') Удаление: Бартломей Дронговский (56')

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает третье место (76 очков), а «Фиорентина» — 13-е (39 очков).

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