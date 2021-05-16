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    «Барселона» проиграла «Сельте» и лишилась шансов на титул

    «Барселона» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Сельты» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Бускетс из глубины сделал длинный заброс за спины защитникам, Лионель Месси набежал и головой переправил мяч в дальний угол.

    Спустя десять минут контратака прошла у «Сельты». Аспас совершил рывок по левому флангу и сделал пас к штрафной, Мина принял мяч и из-под Пике пробил в нижний угол ворот. Тер Штеген взглядом проводил мяч.

    А на 83-й минуте «Барса» осталась вдесятером. Клеман Лангле получил вторую желтую карточку за жёсткий фол неподалёку боковой линии.

    На 89-й минуте «Сельта» вышла вперед. Подача Солари в каркас угодила, но на отскок среагировал Санти Мина и ногой вколотил мяч в ворота от линии вратарской.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Сельта 1:2
    Голы: 1:0 Лионель Месси (28'), 1:1 Сантьяго Мина (38'), 1:2 Сантьяго Мина (89') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Серджино Дест, 64'), Рональд Араухо, Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Усман Дембеле (Франсиску Тринкан, 70'), Педри (Рики Пуч, 46'), Жорди Альба, Илаш Мориба (Миралем Пьянич, 86'), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 70'), Лионель Месси Сельта: Иван Вильяр, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Кевин Васкес, Carlos Dominguez, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо (Hugo Sotelo, 90'), Нолито (Аугусто Солари, 69'), Брайс Мендес, Яго Аспас (Мигель Баэса, 78'), Сантьяго Мина Предупреждения: Carlos Dominguez (51'), Рики Пуч (56'), Клеман Лангле (73'), Клеман Лангле (83')

    «Барселона» с 76 очками осталась на 3-м месте и лишилась шансов обогнать лидирующий «Атлетико» (83). У «Сельты» 53 очка и 8 место в таблице Примеры.

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