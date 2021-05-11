Ибрагимович может пропустить два матча

Нападающий «Милана», скорее всего, не поможет команде в ближайших турах чемпионата Италии.

39-летний швед получил травму колена в недавней игре с «Ювентусом» (3:0).

Во вторник Ибрагимович пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления.

По данным Sky Sport Italia, Златан точно пропустит матчи с «Торино» и «Кальяри», но, возможно, успеет вернуться в строй перед заключительной игрой сезона с «Аталантой».

Ибрагимович в текущем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.