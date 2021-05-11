Ибрагимович может пропустить два матча

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
39-летний швед получил травму колена в недавней игре с «Ювентусом» (3:0).
Во вторник Ибрагимович пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления.
По данным Sky Sport Italia, Златан точно пропустит матчи с «Торино» и «Кальяри», но, возможно, успеет вернуться в строй перед заключительной игрой сезона с «Аталантой».
Ибрагимович в текущем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.