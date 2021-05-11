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    Ибрагимович может пропустить два матча

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, не поможет команде в ближайших турах чемпионата Италии.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    39-летний швед получил травму колена в недавней игре с «Ювентусом» (3:0).

    Во вторник Ибрагимович пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления.

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    • По данным Sky Sport Italia, Златан точно пропустит матчи с «Торино» и «Кальяри», но, возможно, успеет вернуться в строй перед заключительной игрой сезона с «Аталантой».

    Ибрагимович в текущем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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