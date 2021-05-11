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    Черчесов: Мы и на ЧМ-2018 не были фаворитами, и сейчас не фавориты

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями и целями перед чемпионатом Европы 2021 года.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее тренерский штаб национальной команды объявил расширенную заявку на турнир.

    После товарищеского матча с поляками, который пройдет 1 июня, будет необходимо отправить финальную заявку на Евро в УЕФА. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

    «Это третий крупный турнир для нас. По сути, проходим по третьему кругу, одно и тоже. Состав объявили — и ситуация поменялась. Если до этого думал о чем-то, то сейчас думаю о тех, кто в списке.

    Поеду ли на финал Кубка? Нет. Есть организационные моменты. Состав уже объявили, главное, чтобы все были здоровы. Опыт подсказывает, что ситуация меняется каждую секунду.

    Мы решили часть своих плановых задач, объявили расширенный состав. Теперь надо, чтобы все были здоровы, готовы, провести сборы, контрольные матчи и так далее по списку.

    Мы знаем, с кем играем. Наша задача подготовиться к первому барьеру — группа. Но в этом барьере есть подбарьеры — Бельгия, Финляндия, Дания. Вот как-то так философски отвечу.

    Я и перед ЧМ говорил, что хочется победить. Еще раз могу сказать: мы и тогда не были фаворитами, и сейчас не фавориты. Это объективно.

    Другое дело, что никто не отменял день икс, когда команды друг на против друга. Наша задача этих ребят правильно подготовить, чтобы показать наш максимум.

    Поляки играют так, как нам надо — в 5 защитников. Бельгийцы и финны — тоже в 5. Это самое главное. Болгары подходят именно под последний контрольный матч, тем более его можно сыграть дома.

    Нельзя сказать, что ни чьи-то копии. Но уровень поляков сопоставим с одними из лучших команд», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

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