Жиго: У «Спартака» нет выбора, нужно играть в Грозном на победу

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Тульский "Арсенал" и "Химки" доставили обороне больше проблем, чем ЦСКА? Это характерная черта игры против таких команд. Они глубоко обороняются, играют на контратаках. Они всегда создают проблемы.

Ничего не сказал Глушенкову после гола. Он сегодня забил, а потом получил красную. Это сыграло нам на руку.

В Грозном всегда непросто, но нужно выходить и играть только на победу. У нас нет особого выбора.

Я знал, что сегодня последняя домашняя игра Тедеско. В Грозном мы его поблагодарим, скажем теплые слова на прощание. Мы должны сказать ему спасибо за то, какую работу он проделал.

Я доволен всем в "Спартаке", получаю удовольствие от каждой игры. Давайте закончим этот сезон, а там посмотрим», — передает слова Жиго Sport24.