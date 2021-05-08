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    «Уфа» и «Зенит» голов не забили

    «Уфа» — «Зенит»: счет матча 0:0

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    «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 0:0.

    Самый реальный шанс «сине-бело-голубые» упустили в концовке первого тайма, когда Александр Беленов потащил удар Сердара Азмуна с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Зенит 0:0
    Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Неманья Милетич, Константин Плиев, Мориц Бауэр (Григорий Морозов, 78'), Олег Иванов, Filip Mrzljak (Остон Урунов, 57'), Владислав Камилов (Артём Голубев, 78'), Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 57') Зенит: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос (Даниил Шамкин, 83'), Малком (Stanislav Krapukhin, 86'), Алексей Сутормин, Магомед Оздоев (Юрий Жирков, 71'), Сердар Азмун (Kirill Kravtsov, 71'), Александр Ерохин (Danila Khotulev, 83') Предупреждения: Константин Плиев (80'), Вильмар Барриос (81'), Danila Khotulev (84'), Александр Беленов (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» остается на первом месте (62 очка) и никого вперед не пропустит, «Уфа» поднялась на 14-ю позицию (22 очка).

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