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    Шварц: «Динамо» расстроено и разочаровано результатом, но у нас есть потенциал для развития

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Я поблагодарил ребят за тот самоотверженный футбол, который они показали. Доволен характером, который они проявили, играя против очень серьезного соперника.

    За продолжительный период у них было только одно поражение. Считаю, мы хорошо сыграли структурно, в первом тайме создали много моментов, получался прессинг, контрпрессинг.

    Достаточно успешно сыграли на флангах, было много подходов, но не удалось их завершить. Потом была красная карточка, но оставшись в меньшинстве, мы показали характер. Считаю, это важным. К сожалению, результат нас не очень устраивает.

    Да, возможности для ударов были, но мы их недостаточно использовали. Но хочу сказать, что мы успешно сыграли против "ромба", который выстраивает "Локомотив". Было достаточно моментов, когда мы обыграли эту схему.

    "Динамо" лишилось шансов на еврокубки.Конечно, мы расстроены и разочарованы результатом.

    Но у нас молодая команда, пока она не всегда может показать стабильный футбол. У нас есть потенциал для развития, ресурс двигаться вперед.

    Доволен тем, как пропагандируемые нами принципы реализуются в матчах. Мы должны двигаться дальше в этом направлении.

    Впереди серьезный соперник — ЦСКА, хотим закончить сезон победой. И заработать 50 очков.

    С "Химками" и "Рубином" мы создали много моментов. В Казани, например, после первого тайма мы могли вести 3:0.

    В последних играх нам не хватает эффективности в завершающей фазе атаки. Это то, над чем нужно работать. Но не могу сказать, что недоволен качеством игры.

    Не могу плохо оценить работу арбитра. Но вообще считаю, что в РПЛ много моментов, когда командам не позволяется играть жестко, когда нет накала страстей, присущего футболу.

    Это контактная игра, не после каждого футбола нужно давать желтую карточку. В РПЛ много матчей с неполным комплектом игроков у той или иной команды. Много красных карточек.

    Да, нам нужно улучшать свою игру. Повторюсь, ничего против главного судьи не имею. Но единственное — хотелось бы, чтобы в следующий сезон были приняты решения, благодаря которым желтых и красных карточек стало бы меньше», — сказал Шварц «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Московский клуб лишился шансов на попадание в еврокубки на следующий сезон.

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