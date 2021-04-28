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    Артета: Эмери сделал «Вильяреал» очень заметным в Лиге Европы

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги Европы.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.

    Прогресс "Вильяреала" в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам.

    Унай [Эмери] сделал "Вильяреал" очень заметным в этом турнире. Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча.

    У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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