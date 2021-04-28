Артета: Эмери сделал «Вильяреал» очень заметным в Лиге Европы

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.
Прогресс "Вильяреала" в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам.
Унай [Эмери] сделал "Вильяреал" очень заметным в этом турнире. Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча.
У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.