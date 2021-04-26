«Реал» огласил заявку на матч с «Челси»

Мадридский «Реал» на своей странице в Twitter опубликовал заявку команды на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

С «синими» точно не сыграют Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Ферлан Менди и Серхио Рамос, а вот Тони Кроос попал в список.

Полный список:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч «Реал» — «Челси» состоится во вторник, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде и начнется в 22:00 мск.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Челси».