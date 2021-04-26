«Реал» огласил заявку на матч с «Челси»

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
С «синими» точно не сыграют Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Ферлан Менди и Серхио Рамос, а вот Тони Кроос попал в список.
Полный список:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч «Реал» — «Челси» состоится во вторник, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде и начнется в 22:00 мск.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Челси».