Зидан: На протяжении этого сезона «Реал» много раз оступался

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Мы отдаемся делу, мы верим в то, чем занимаемся, но сегодня мы и в самом деле оступились. На протяжении этого сезона мы много раз оступались. Надо продолжать верить в свое дело. Что бы ни случилось, мы будем идти до конца.

Что касается Азара, то самое главное для нас — это то, что его больше ничто не тревожит, и мы верим, что он внесет свой вклад в нашу работу», — цитирует Зидана Marca.

«Реал» упустил возможность сравняться по очкам с лидирующим в Примере «Атлетико». У команды Зинедина Зидана 71 очко после 33 игр, у «Атлетико» — 73 очка после 32 матчей.