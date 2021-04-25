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    «Лилль» одержал волевую гостевую победу над «Лионом»

    «Лион» — «Лилль»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лион Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» потерпел домашнее поражение от «Лилля» со счетом 2:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый тайм остался за хозяевами — на 20-й минуте счет открыл Ислам Слимани, а на 35-й минуте защитник «Лилля» Жозе Фонте среза мяч в свои ворота.

    В добавленное к первому тайму время Бурак Йылмаз сократил отставание «догов», а во втором тайме он сначала ассистировал Джонатану Дэвиду на 60-й минуте, а потом оформил дубль на 85-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Лилль 2:3
    Голы: 1:0 Ислам Слимани (20'), 2:0 Жозе Фонте (автогол) (35'), 2:1 Бурак Йилмаз (45'), 2:2 Джонатан Дэвид (60'), 2:3 Бурак Йилмаз (85') Лион: Антони Лопеш, Марсело, Лео Дюбуа (Djameleddine Benlamri, 79'), Маттиа Де Шильо, Мельвен Бар, Карл Токо Экамби (Тино Кадевере, 73'), Мемфис Депай, Лукас Пакета (Бруно Гимарайнс, 64'), Тьяго Мендес, Максанс Какере (Уссем Ауа, 79'), Ислам Слимани (Максвелл Корне, 73') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич (Рейнилду, 46'), Жонатан Иконе (Луис Араужо, 73'), Ренату Саншеш (Шека, 73'), Бенжамен Андре (Жонатан Бамба, 61'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 80'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Бенжамен Андре (43'), Бурак Йилмаз (86'), Юсуф Язиджи (90')

    «Лилль» набрал 73 очка и поднялся на 1-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, опередив «ПСЖ» на одно очко. «Лион» с 67 очками продолжает располагаться на 4-м месте.

    В следующем туре «Лилль» дома сыграет с «Ниццей» 1 мая, а «Лион» на следующий день отправится в гости к «Монако».

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