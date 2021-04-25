ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 21:47
    • Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
  • 20:18
    • «Монако» с Головиным одолел «Анже»
    Все новости спорта

    «Вест Бромвич» упустил победу над «Астон Виллой»

    «Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Вест Бромвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 33-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Вест Бромвичем» — 2:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уне на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал голландский хавбек «Вилланов» Анвар Эль-Гази.

    На 23-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота хозяев — с «точки» счет сравнял бразильский форвард «Вест Брома» Матеус Перейра.

    А на 47-й минуте защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс срезал мяч в свои ворота. Хозяева ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену на 82-й минуте Кинан Дэвиса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Вест Бромвич 2:2
    Голы: 1:0 Анвар Эль-Гази (пенальти) (9'), 1:1 Матеус Перейра (пенальти) (23'), 1:2 Тайрон Мингс (автогол) (47'), 2:2 Кинан Дэвис (90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Дуглас Луис (Джейкоб Рэмси, 78'), Джон МакГинн, Росс Баркли (Кинан Дэвис, 82'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Уэсли, 90'), Анвар Эль-Гази Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Каллум Робинсон (Мэтт Филлипс, 67'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Dara O'Shea, 86'), Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Конор Галлахер (54'), Окай Йокушлу (77')

    «Астон Вилла» с 45 очками занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 25 очками идет 19-м.

    В следующем туре 1 мая «Астон Вилла» сыграет с «Эвертоном», а «Вест Бромвич» 3 мая встретится с «Вулверхэмптоном».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры