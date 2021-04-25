«Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Уне на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал голландский хавбек «Вилланов» Анвар Эль-Гази.

На 23-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота хозяев — с «точки» счет сравнял бразильский форвард «Вест Брома» Матеус Перейра.

А на 47-й минуте защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс срезал мяч в свои ворота. Хозяева ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену на 82-й минуте Кинан Дэвиса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Вест Бромвич 2:2 Голы: 1:0 Анвар Эль-Гази (пенальти) (9'), 1:1 Матеус Перейра (пенальти) (23'), 1:2 Тайрон Мингс (автогол) (47'), 2:2 Кинан Дэвис (90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Дуглас Луис (Джейкоб Рэмси, 78'), Джон МакГинн, Росс Баркли (Кинан Дэвис, 82'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Уэсли, 90'), Анвар Эль-Гази Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Каллум Робинсон (Мэтт Филлипс, 67'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Dara O'Shea, 86'), Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Конор Галлахер (54'), Окай Йокушлу (77')

«Астон Вилла» с 45 очками занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 25 очками идет 19-м.

В следующем туре 1 мая «Астон Вилла» сыграет с «Эвертоном», а «Вест Бромвич» 3 мая встретится с «Вулверхэмптоном».