Крыховяк: Вряд ли я уйду из «Локомотива»

Полузащитникрассказал о ситуации со своим контрактом.

«Моя цель — забить 10 голов в этом сезоне. Сейчас у меня 7 мячей в лиге и 2 — в Кубке. Переговоров о контракте еще не было, но я хочу определиться с будущим к январю 2022 года. Мой контракт рассчитан до июня 2022-го, и я не намерен тянуть с решением до последнего момента.

Вряд ли я уйду этим летом, но кто знает. Пока мне очень комфортно в России», — цитирует Крыховяка WP SportoweFakty.

Ранее появилась информация, что Крыховяк по в конце сезона покинет «железнодорожников».