Английские и шотландские чемпионаты могут объединить Фото: globallookpress.com
Отмечается, что участвовать в новом турнире уже изъявили желание «Селтик» и «Рейнджерс». При этом данная идея получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства, поскольку Великобритания является единым государством.
Планируется, что количество команд в элитном дивизионе уменьшится с 20 до 18, а также проводить плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино положительно высказывался об объединении чемпионатов — в частности, он не против единого турнира для Нидерландов и Бельгии.