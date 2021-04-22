Английские и шотландские чемпионаты могут объединить

Как информирует The Sun, в ближайшем будущем появиться общая британская лига, которая заменит чемпионаты Англии и Шотландии.

Отмечается, что участвовать в новом турнире уже изъявили желание «Селтик» и «Рейнджерс». При этом данная идея получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства, поскольку Великобритания является единым государством.

Планируется, что количество команд в элитном дивизионе уменьшится с 20 до 18, а также проводить плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино положительно высказывался об объединении чемпионатов — в частности, он не против единого турнира для Нидерландов и Бельгии.