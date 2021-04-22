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    Английские и шотландские чемпионаты могут объединить

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    Как информирует The Sun, в ближайшем будущем появиться общая британская лига, которая заменит чемпионаты Англии и Шотландии.

    Английские и шотландские чемпионаты могут объединить
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    Английские и шотландские чемпионаты могут объединить

    Отмечается, что участвовать в новом турнире уже изъявили желание «Селтик» и «Рейнджерс». При этом данная идея получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства, поскольку Великобритания является единым государством.

    Планируется, что количество команд в элитном дивизионе уменьшится с 20 до 18, а также проводить плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.

    Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино положительно высказывался об объединении чемпионатов — в частности, он не против единого турнира для Нидерландов и Бельгии.

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