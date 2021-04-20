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    «Фиорентина» на выезде одолела «Верону»

    «Верона» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Вероной» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в добавленное к первому тайму время с пенальти открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

    На 65-й минуте защитник гостей Мартин Касерес удвоил преимущество своей команды.

    Окончательный результат на 72-й минуте установил форвард «Вероны» Мора Сальседо.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не находился в заявке на матч из-за травмы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Фиорентина 1:2
    Голы: 0:1 Душан Влахович (пенальти) (45'), 0:2 Мартин Касерес (66'), 1:2 Eddie Salcedo (72') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Димарко, Корай Гюнтер (Джанджакомо Маньяни, 69'), Павел Давидович, Марко Давиде Фараони, Антонин Барак, Дарко Лазович (Никола Калинич, 78'), Иван Илич (Eddie Salcedo, 60'), Адриен Тамез (Стефано Стураро, 69'), Кевин Ласанья, Даниел Беса (Маттиа Цаканьи, 69') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Мартин Касерес, Кристиано Бираги (Игор де Пауло, 85'), Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 85'), Лоренцо Венути, Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Франк Рибери (Кристиан Куаме, 77'), Душан Влахович Предупреждения: Джакомо Бонавентура (19'), Корай Гюнтер (68'), Стефано Стураро (90'), Кристиан Куаме (90'), Лукас Мартинес (90')

    «Фиорентина» с 33 очками выбралась на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 41 очком занимает 9-е место.

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