«Осасуна» — «Эльче»: счет 2:0, обзор голов

в домашних стенах набрала три очка в матче с, победив 2:0.

В первом тайме за хозяев забил Энрике Барха. Во втором тайме «Осасуна» ушла вперед благодаря автоголу Диего Гонсалеса.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Эльче 2:0 Голы: 1:0 Энрике Барха (38'), 2:0 Диего Гонсалес (автогол) (68') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль (Хонас Рамальо, 75'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес (Факундо Ронкалья, 75'), Дарко Брашанац, Энрике Барха (Роберто Торрес, 75'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Ойер Оласабаль, 85'), Рубен Гарсия, Анте Будимир (Эсекьель Авила, 81') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Иван Марконе (Луисми, 85'), Рауль Гутьеррес (Nino, 75'), Хосан (Тете Моренте, 65'), Эмилиано Ариэль Ригони (Pablo Piatti, 65'), Лукас Бое, Пере Милья (Виктор Родригес, 75') Предупреждения: Лукас Бое (8'), Начо Видаль (45'), Мануэль Санчес (48')

После второй победы подряд «Осасуна» имеет 37 набранных пунктов и занимает 12 место в таблице Примеры. У «Эльче» 26 очков и 18 позиция.