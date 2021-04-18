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    Карпин может вернуться в «Спартак»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин входит в список кандидатов на замену Доменико Тедеско в московском «Спартаке».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Как сообщает «Матч ТВ», в «Спартаке» пока нет окончательного решения по вопросу сменщика Доменико Тедеско.

    При этом в числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается Карпин, возглавлявший красно-белых в 2009-2014 годах.

  • Тедеско — один из кандидатов на пост наставника «Айнтрахта»
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    • Ранее также сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуры португальских специалистов Паулу Фонсеки, который сейчас тренирует «Рому», и Руи Витории.

    Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона.

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