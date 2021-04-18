Карпин может вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Ростова»входит в список кандидатов на замену Доменико Тедеско в московском

Как сообщает «Матч ТВ», в «Спартаке» пока нет окончательного решения по вопросу сменщика Доменико Тедеско.

При этом в числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается Карпин, возглавлявший красно-белых в 2009-2014 годах.

Ранее также сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуры португальских специалистов Паулу Фонсеки, который сейчас тренирует «Рому», и Руи Витории.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона.