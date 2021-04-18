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    «Бетис» поделил очки с «Валенсией»

    «Бетис» — «Валенсия»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За хозяев отличились Набиль Фекир и Серхио Каналес, две голевых передачи отдал Хоакин.

    За гостей голы забили Гонсалу Гедеш и Карлос Солер.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в стартовом составе, провел на поле 67 минут и был заменен, не отметившись результативными действиями.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Валенсия 2:2
    Голы: 1:0 Набиль Фекир (12'), 1:1 Гонсалу Гуэдеш (22'), 2:1 Серхио Каналес (42'), 2:2 Карлос Солер (пенальти) (61') Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Алекс Морено (Хуан Миранда, 71'), Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир (Вилльям Карвалью, 71'), Серхио Каналес, Кристиан Тельо (Айтор Руйбаль, 82'), Хоакин (Диего Лайнес, 64'), Родригес Гидо, Хуанми (Борха Иглесиас, 64') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа (Юнус Муса, 9'), Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Карлос Солер (Кристиано Пиччини, 68'), Денис Черышев (Алехандро Бланко, 68'), Даниэль Васс, Урош Рачич (Кристиан Олива, 82'), Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Патрик Кутроне, 67') Предупреждения: Хуан Миранда (75'), Диего Лайнес (80'), Виктор Руис (85'), Даниэль Васс (90')

    В другом матче отчетного тура «Кадис» на своем поле разошелся миром с «Сельтой» — 0:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Сельта 0:0
    Гол: 0:1 Уго Мальо (35') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Marcos Mauro, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино, Йенс Йонссон, Хосе Мари (Хон Андер, 84'), Рубен Собрино, Филип Малбашич (Хайро, 68'), Сальва Санчес (Иван Алехо, 68'), Альваро Негредо (Энтони Лосано, 60') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Нестор Араухо (Хосе Фонтан, 57'), Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Аугусто Солари, 79'), Нолито (Франсиско Пейнадо, 67'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас, Факундо Феррейра (Мигель Баэса, 67') Предупреждение: Джейсон Мурильо (29')
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